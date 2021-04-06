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06 апреля 07:39
автор: Степан Шереметьев

Илья Кухарчук: Когда Бердыев заходил на базу, все старались не дышать

Полузащитник подмосковных «Химок» играл под руководством российского специалиста в казанском «Рубине».

Хавбек «Химок» Илья Кухарчук поделился мнением о Курбане Бердыеве, под руководством которого он выступал за «Рубин».

«Это была очень дисциплинированная команда, даже чересчур. Эту дисциплину разбавлял Саша Бухаров, который всегда находил, что сказать на теориях, даже пошутить. Строгость Бердыева зашкаливала: когда он заходил на базу, все старались не дышать», - приводит слова футболиста официальный сайт РПЛ.

Кухарчук играл за казанский клуб с 2007 по 2010 год.

Напомним, что Бердыев тренировал «Рубин» в общей сложности 14 лет в периоды 2001-2013 и 2017-2019 гг.

источник: РПЛ
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