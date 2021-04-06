Андрей Семенов: Мы должны были обыгрывать Словакию

Защитник сборной России и грозненского «Ахмата» Андрей Семенов выразил мнение о поражении от Словакии в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022.

«Это та игра, которую мы должны были выигрывать. Словаки ничего сверхъестественного не показали. Мне кажется, даже Словения была сильнее», - сказал защитник в эфире «Россия 24».

Семенов вызывается в национальную команду с 2014 года.

Напомним, что в мартовских матчах сборная России также одержала две победы над Словенией (2:1) и Мальтой (3:1).