Дэвид Мойес: Никто не мог подумать, что «Вест Хэм» будет бороться за выход в Лигу чемпионов

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу своих подопечных над «Вулверхэмптоном» в мачте 30-го тура чемпионата Англии.

«Игра была очень открытой. Лингард проявил себя просто фантастичеки. Мы будем бороться за топ-4. Почему бы нет? Никто не мог подумать, что «Вест Хэм» будет бороться за выход в Лигу чемпионов », - приводит слова Мойеса Sky Sports.

После этой игры лондонцы расположились на четвертой позиции, дающей право участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. В активе «Вест Хэма» 52 очка.

Лидером же АПЛ является «Манчестер Сити», набравший 74 балла.