Бывший игрок «Тамбова»: Губернатор всем наобещал и исчез после выборов

Экс-защитник «Тамбова» Алексей Рыбин, ныне выступающий за «Кубань», поделился мнением о губернаторе Тамбовской области Александре Никитине.

«Губернатор подставил всех: руководство клуба, РПЛ, РФС, футболистов. Всем наобещал и исчез после выборов. Нормально это? Вопрос, как говорится, риторический…

А вопрос по существу такой: совесть есть у Александра Никитина или нет? И этот человек руководит далеко не последним, достаточно крупным регионом страны», - приводит слова футболиста Sport24.ru.

На данный момент «Тамбов» после 24-х матчей в чемпионате России занимает последнюю строчку, набрав только 13 очков.