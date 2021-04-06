Защитник «Химок» Данилкин - о матче с «Зенитом»: Нам немного не хватило опыта

Футболист «Химок» Егор Данилкин дал комментарий после выездного поражения от «Зенита» (0:2) в рамках 24-го тура чемпионата России.

«Достаточно тяжелая игра получилась. Было много невынужденных ошибок с нашей стороны. Думаю, немного опыта не хватило нам. С чемпионом, конечно, трудно. Может быть, именно мастерства в завершении не хватило», - приводит слова защитника пресс-служба клуба.

Данилкин выступает за «Химки» с 2018 года.

После этой игры подмосковный клуб расположился на девятой строчке в таблице, набрав 35 очков. Петербужцы с 51-м очком лидируют в чемпионате.