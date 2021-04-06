Владислав Радимов: Было видно, что «Зенит» играл с преимуществом в матче против «Химок»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу петербургской команды над «Химками» (2:0) в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги.

Отметим, что в составе сине-бело-голубые голы забили Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой.

– «Зениту» пришлось потрудиться. «Химки» – действительно очень крепкая команда. Знаете, про такие победы обычно говорят: «Игрой меньше, тремя очками больше». Хорошо, что забили в концовке первого тайма. А то пришлось бы помучиться. Понятно, что «Зенит» играл с преимуществом. Мне вообще понравилась игра питерцев. Все довольно четко, сбалансированно, – цитирует Радимова «Спорт-Экспресс».

«Зенит» одержал свою третью победу кряду и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 51 очко. «Химки» с 35 очками остались на девятом месте. Подопечные Игоря Черевченко потерпели свое первое поражение в последних 11 матчах.

11 апреля подопечные Сергея Семака сыграют в гостях против «Сочи».