Президент «Ювентуса» ведет переговоры с Аллегри

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может вернуться в туринский клуб.

По информации RT, ссылающегося на Football Italia, 3 апреля 53-летний специалист провел встречу с президентом «бьянконери» Андреа Аньелли. Отмечается, что Аллегри является одним из претендентов на место нового наставника команды в случае, если будет уволен Андреа Пирло.

В нынешнем сезоне «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 56 очков после 28 туров. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 12 очков.

Аллегри находится без клуба с 30 июня 2019 года после того, как он покинул туринский клуб. Вместе с командой он стал пятикратным чемпионом Италии.