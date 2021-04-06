Главный тренер «Сочи» Федотов может вернуться в команду к матчу Кубка России с «Локомотивом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов, заболевший ангиной, может вернуться к работе в матче 1/4 финала Кубка России с московским «Локомотивом».

«Вчера ему было намного лучше. Может быть, завтра он уже и будет на скамейке. Все зависит от организма, как он справится с ангиной. Температура то есть, то нет, надеемся, что он восстановится», - сказал на пресс-конференции тренер сочинцев Олег Фоменко.

Напомним, что встреча четвертьфинала Кубка страны между «Сочи» и «Локомотивом» состоится 7 апреля, начало игры - в 19:00 по московскому времени.