Эдин Терзич: На данный момент «Манчестер Сити» – лучшая команда в мире

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о сопернике своей команды по 1/4 финала Лиги чемпионов – «Манчестер Сити».

Отметим, что первый матч между коллективами состоится сегодня, 6 апреля, на стадионе «Этихад». Начало встречи – в 22:00 мск.

– Считаю «Ман Сити» лучшей командой в мире на данный момент. Чтобы пройти такого соперника, нам необходимо продемонстрировать свой лучший футбол в обоих играх. Безусловно, «Сити» будет долгое время владеть мячом, а мы постараемся воспользоваться своими шансами на контратаках, где нас трудно остановить, – цитирует Терзича пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча пройдет 14 апреля в Германии. На предыдущей стадии плей-офф дортмундская команда обыграла «Севилью» (3:2, 2:2), а «Манчестер Сити» оказался сильнее «Боруссии» из Менхенгладбаха (2:0, 2:0).