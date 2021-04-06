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06 апреля 11:29
автор: Владислав Корегин

«Интер» заинтересован в продлении контракта с Конте

Миланский клуб близок к тому, что в нынешнем сезоне стать чемпионом Италии.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте может в ближайшее время продлить контракт с клубом.

Как сообщает Football Italia, руководство «нерадзурри» планирует продолжить сотрудничество с 51-летним специалистом. О новом сроке соглашения пока неизвестно.

Отметим, что по контракту зарплата Конте должна вырасти с 12 до 13,5 млн евро по окончании этого сезона. При этом миланская команда готова пойти на новые улучшенные условия для своего тренера.

Конте возглавил «Интер» в мае 2019 года. Под его руководством клуб одержал 56 побед, 21 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

В сезоне-2020/21 черно-синие занимают первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 68 очков после 28 матчей.

источник: Football Italia
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