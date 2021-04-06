«Манчестер Сити» готов приобрести полузащитника «Шеффилда» и сборной Норвегии Берге

Опорный полузащитник «Шеффилда» Сандер Берге своей персоной заинтересовал топ-клуб Английской премьер-лиги – «Манчестер Сити».

Как сообщает Voetbal24, руководство «горожан» рассматривает 23-летнего норвежца в качестве потенциальной замены Фернандиньо, который может покинуть клуб этим летом в статусе свободного агента.

Отмечается, что в случае вылета «клинков» из чемпионата Англии хавбек останется в АПЛ. В услугах игрока также заинтересован «Арсенал» и «Ливерпуль».

Берге перешел в «Шеффилд» в январе прошлого года из «Генка» за 24 миллиона евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах, забил один гол и отдал один ассист. Контракт игрока действует до лета 2024-го.

За сборную Норвегии полузащитник отыграл 24 встречи (1 гол).