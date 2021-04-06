Карасев назначен главным арбитром первого матча 1/4 финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Ромой»

Пресс-служба УЕФА объявила бригаду арбитров, которая обслужит первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Аякс» – «Рома».
Отмечается, что главным судьей станет россиянин Сергей Карасев. Помощниками станут его соотечественники – Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертый арбитр – Алексей Кульбаков, представляющий Белоруссию.
Отвечать за работу VAR будет Виталий Мешков, а его ассистентом назначили Сергея Иванова.
Матч между «Аяксом» и «Ромой» пройдет в четверг, 8 апреля. Начало встречи – в 22:00 мск.
источник: UEFA (УЕФА)