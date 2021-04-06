Крис Сайборг: Предсказываю, что Нурмагомедов станет тренером года в Bellator

Действующая чемпионка Bellator в полулегком весе Крис Сайборг поздравила Хабиба Нурмагомедова с четвертой победой в промоушене в качестве тренера.

Напомним, что 3 апреля на турнире Bellator 255 двоюродный брат уроженца Дагестана Усман Нурмагомедов победил представителя США Майка Хэмэла единогласным решением в рамках своего дебютного поединка в организации.

– Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с улучшением своего рекорда до 4:0 в качестве главного тренера после турнира Bellator 255 в прошлые выходные! Предсказываю, что у него будет награда тренера года! – цитирует Сайборг RT, ccылаясь на аккаунт бразильянки в Instagram.

Напомним, что за всю карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов провел 29 боев и одержал 29 побед. Он ушел из спорта в статусе лучшего бойца UFC вне зависимости от веса и чемпиона в легком дивизионе.