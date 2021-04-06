Роман Павлюченко: «Спартак» может стать чемпионом, если возьмет свои очки с «Локомотивом» и ЦСКА

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что столичный клуб сохраняет шансы на золотые медали в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.

После 24 туров подопечные Доменико Тедеско занимают второе место в турнирной таблице, набрав 47 очков. В последних пяти встречах РПЛ красно-белые одержали четыре победы. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре очка.

– Если «Зенит» где-то оступится, а «Спартак» зацепится, то вполне возможно, что они на финише обойдут петербуржцев. Важно, чтобы «Спартак» взял свои очки против «Локомотива» и ЦСКА, тогда им по силам стать чемпионами, но многое будет зависеть от матча с «Локо». Если «Спартак» покажет такую же игру, как с «Ростовом», то почему нет? – цитирует Павлюченко Sport24.

Отметим, что в шести последних турах московская команда сыграет против следующих клубов: «Локомотива» (11 апреля), «Уфы» (18 апреля), ЦСКА (25 апреля), «Арсенала» (3 мая), «Химками» (10 мая) и «Ахмата» (16 мая).