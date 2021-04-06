Юрий Семин: Кварацхелия прогрессирует, у него есть большой потенциал для роста

Экс-главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о полузащитнике казанского «Рубина» Хвиче Кварацхелии.

«Он попал в хорошие руки Слуцкого и в хорошую команду, в которой постоянно прогрессирует. Классно Кварацхелия проявляет себя и в составе сборной Грузии. Он получает удовольствие от футбола.

При этом уровень его технического мастерства все выше и выше. У него еще большой потенциал», - приводит слова специалиста RT.

Напомним, что грузинский футболист провел в составе железнодорожников лишь один год (2019), затем хавбек подписал контракт с казанским клубом.

В нынешнем сезоне 20-летний Кварацхелия провел за «Рубин» 21 матч во всех турнирах, отличившись четырьмя мячами и четырьмя голевыми передачами.