Бернардески сдал положительный тест на коронавирус

Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о том, что атакующий полузащитник команды Федерико Бернардески заразился коронавирусом.

Отмечается, что болезнь у 27-летнего итальянца проходит бессимптомно. В данный момент игрок находится на самоизоляции у себя дома.

Таким образом, хавбек пропустит перенесенный матч 3-го тура Серии А между туринцами и «Наполи».

В нынешнем сезоне Бернардески отыграл 36 матчей, отдав три результативных передачи. «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице набрав 56 очков.