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06 апреля 13:26
автор: Степан Шереметьев

Онопко - о назначении Гончаренко в «Краснодар»: Галицкий сделал хороший выбор

Белорусский специалист подписал контракт с краснодарским клубом до июня 2023 года.

Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко дал комментарий после назначения Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».

«Сергей Галицкий сделал хороший выбор, назначив Гончаренко. После паузы Виктор Михайлович немного передохнул… Он хорошо знает Краснодар, потому что уже работал в этом городе. У него все должно получиться. Галицкий и Гончаренко сработаются», - приводит слова Онопко «Чемпионат».

Напомним, что белорусский специалист сменил на посту наставника краснодарцев Мурада Мусаева.

На данный момент «Краснодар» после 24-х матчей в чемпионате России занимает 10-ю позицию, набрав 34 очка.

источник: Чемпионат.com
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