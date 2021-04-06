Виктор Онопко: Меня к себе в «Краснодар» Гончаренко не звал и не позовет – это исключено

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко исключил вариант, при котором он окажется в тренерском штабе Виктора Гончаренко в «Краснодаре».

Сегодня, 6 апреля, стало известно, что белорусский специалист стал новым главным тренером «быков», подписав контракт до конца июня 2023 года.

– Меня к себе в «Краснодар» Гончаренко не звал и не позовет – это исключено. У него есть свой штаб, с кем он работал в Белоруссии и последние годы в России, – цитирует Онопко «Чемпионат».

Напомним, что Онопко покинул ЦСКА 29 декабря в связи с истечением контракта. Он проработал в составе красно-синих с 2009 года. Вместе с ним из клуба ушел Сергей Овчинников.