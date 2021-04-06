Юрий Семин: Кварацхелии больше подходит испанская Примера или первенство Нидерландов

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о возможных вариантах продолжения карьеры хавбека «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

«Думаю, ему больше подходит испанская Примера или первенство Нидерландов. В этих странах более атакующий футбол, и грузинский полузащитник там сможет раскрыть весь свой потенциал. Но многое будет зависеть от команды.

В целом, повторюсь, все в руках самого Хвичи. Он парень крепкий и стойкий. Думаю, у него все получится», - приводит слова специалиста RT.

Напомним, что Семин ранее тренировал грузинского футболиста в «Локомотиве».

В нынешнем сезоне 20-летний Кварацхелия провел за «Рубин» 21 матч во всех турнирах, отличившись четырьмя мячами и четырьмя голевыми передачами.