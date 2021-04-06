Дмитрий Селюк: «Краснодар» сейчас – сбитый летчик, Гончаренко – почти утонувший после ухода из ЦСКА

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».

Сегодня, 6 апреля, стало известно, что 43-летний специалист возглавил «быков», подписав контракт до конца июня 2023 года. Таким образом, он сменил на этой должности Мурада Мусаева.

– Галицкий и Гончаренко – это два утопающих. «Краснодар» сейчас – сбитый летчик, Гончаренко – практически утонувший после увольнения из ЦСКА. И вот два утопающих хотят друг за друга зацепиться, но это может привести только ко дну. Этот контракт будет недолговечен. Галицкого начнет раздражать упрямство Гончаренко, – приводит слова Селюка News.ru.

Напомним, что Гончаренко покинул ЦСКА 22 марта этого года. Он тренировал армейцев с декабря 2016 года. Под его руководством клуб принял участие в 166 матчах, одержал 83 победы, 38 раз сыграл вничью и потерпел 46 поражений.

После 24 туров «Краснодар» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.