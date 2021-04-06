Роман Широков: Для «Краснодара» назначение Гончаренко - это топтание на месте

Бывший футболист «Краснодара» и сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от предстоящей работы Виктора Гончаренко на посту главного тренера «горожан».

«Ожиданий никаких нет. Для «Краснодара» это топтание на месте. На контрасте сейчас будет чуть лучше, наверное, а дальше я не думаю, что кардинально что-то поменяется. Что, ЦСКА кардинально лучше играет, чем «Краснодар»? Поменяли шило на мыло. Они же говорят, что в «Краснодаре» игроки хуже, чем в ЦСКА. С чего вдруг Гончаренко их поднимет на другой уровень? ЦСКА разве прогрессировал три последних года? От этого я и отталкиваюсь, что, скорее всего, будет топтание на месте. Но посмотреть будет интересно. Как будет на самом деле, не знаю», - приводит «Чемпионат» слова экс-футболиста «быков».

Добавим, что 43-летний белорусский специалист сменил в «Краснодаре» Мурада Мусаева. Ранее Гонаренко возглавлял ЦСКА, откуда ушел в отставку 22 апреля.