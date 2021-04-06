Бастони находится в шаге от подписания нового контракта с «Интером»

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони близок к подписанию нового контракта с командой.

Как сообщает Calcio Mercato, руководство «нерадзурри» готово предложить 21-летнему итальянцу соглашение до лета 2025 года и увеличить ему зарплату до 3,5 миллионов евро в год.

Отметим, что нынешний контракт игрока истекает 30 июня 2023-го. Ранее футболиста хотел приобрести «Ливерпуль».

Бастони перешел в «Интер» в августе 2017 года из «Аталанты» за 31 миллион евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах, отдав четыре ассиста.