Кейта может сменить «Ливерпуль» на «Лестер»

Центральный полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта может стать игроком другого клуба Английской премьер-лиги.

Согласно информации Football Insider, в услугах 26-летнего гвинейца заинтересован «Лестер», намеренный усилить свою среднюю линию в случае выхода в Лигу чемпионов.

Отмечается, что «мерсисайдцы» готовы продать своего игрока, так как он не оправдал ожидания «красных», не став лидером команды в центре поля.

Кейта перешел в «Ливерпуль» в июле 2018 года из «Лейпцига» за 60 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. В общей сложности он отыграл 75 матчей, забил семь голов и отдав четыре ассиста.