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06 апреля 15:58
автор: Владислав Корегин

«Атлетико» намерен усилиться форвардом «Вильярреала» Морено

Команда Унаи Эмери хочет выручить на продаже своего лидера не менее 100 миллионов евро.

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено может стать игроком «Атлетико», сообщает Marca.

По информации источника, руководство мадридского клуба намерено усилить атакующую линию команды в летнее трансферное окно. Тем самым 28-летний испанец станет заменой Муссы Дембеле, арендованного у «Лиона» до конца текущего сезона.

«Желтая субмарина» готова продать своего футболиста за сумму не менее 100 миллионов евро.

Морено выступает за «Вильярреал» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах, забил 23 гола и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

В составе сборной Испании форвард отличился пятью забитыми мячами в десяти встречах.

источник: Marca
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