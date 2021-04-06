«Атлетико» намерен усилиться форвардом «Вильярреала» Морено

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено может стать игроком «Атлетико», сообщает Marca.

По информации источника, руководство мадридского клуба намерено усилить атакующую линию команды в летнее трансферное окно. Тем самым 28-летний испанец станет заменой Муссы Дембеле, арендованного у «Лиона» до конца текущего сезона.

«Желтая субмарина» готова продать своего футболиста за сумму не менее 100 миллионов евро.

Морено выступает за «Вильярреал» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах, забил 23 гола и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

В составе сборной Испании форвард отличился пятью забитыми мячами в десяти встречах.