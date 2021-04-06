«Милан» готов продать Леау за 40 миллионов евро

Руководство «Милана» может продать нападающего команды Рафаэля Леау по окончании сезона-2020/21.

Как сообщает Calcio Mercato, «россонери» готовы вступить в переговоры с другими командами по возможной продаже 21-летнего португальца в ближайшее трансферное окно. Ожидается, что итальянский клуб намерен выручить за своего игрока около 40 миллионов евро.

Леау перешел в «Милан» в августе 2019 года из «Лилля» за 29,5 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. В общей сложности он забил 12 голов и отдал восемь ассистов в 65 матчах.

Ранее форвард выступал за «Спортинг», воспитанником которого и является.