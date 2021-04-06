Ролан Гусев: У Гончаренко все получится в «Краснодаре», только если он получит карт-бланш

Бывший футболист сборной России Ролан Гусев считает, что новый наставник «Краснодара» Виктор Гончаренко сможет наладить игру команды, если в процесс не будет вмешиваться руководство клуба.

«Если Галицкий рулит всем процессом, даже называет состав на игру, разве уважающий тренер пойдёт на такое? У Гончаренко получится в «Краснодаре», только если он получит карт-бланш. А если Галицкий будет вмешиваться в работу тренера, то ничего у Гончаренко не получится. Владелец клуба должен быть в контакте с тренером, но точно не называть состав на игру. Уважающий себя тренер не должен на такое идти! Но я не уверен, что всё, что говорят про Галицкого, — это правда», — сказал экс-футболист ЦСКА в интервью «Чемпионату».

«Краснодар» после 24 туров занимает десятое место в таблице чемпионата России, набрав 34 очка. Первым матчем для Гончаренко на посту главного тренера «быков» станет гостевая игра с тульским «Арсеналом».