Шамиль Газизов: Гончаренко – топовый специалист, возможностей вернуть его в «Уфу» у нас не было

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал новость о том, что Виктор Гончаренко возглавил «Краснодар».

Отметим, что контракт 43-летнего специалиста с «быками» рассчитано до 30 июня 2023 года.

– Виктор Михайлович – топовый специалист. Я уверен, что у него все получится, и будут хорошие результаты. Как скоро мы увидим плоды его работы? Думаю, в его случае это должно довольно быстро произойти. Возможностей пригласить Гончаренко в «Уфу» не было, – приводит слова Газизова Sport24.

Ранее появлялась информация, что Газизов предлагал Гончаренко вернуться в уфимский клуб после его увольнения из ЦСКА. Белорусский наставник возглавлял «Уфу» с июня по декабрь 2016 года. При нем команда одержала девять побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений.