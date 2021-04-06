Бенжамен Павар: Левандовски – лучший нападающий в мире, но в команде есть кем его заменить

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар оценил шансы своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», а также прокомментировал травму партнера по коллективу Роберта Левандовски.

Отметим, что матч между мюнхенцами и парижанами состоится 7 апреля. Начало встречи – в 22:00 мск.

– В команде мы практически не говорили о «ПСЖ» во время международного перерыва, так как было много других важных игр. Встреча с «ПСЖ» станет своеобразным реваншом для соперника. Отсутствие Левандовски мало что меняет. Безусловно, Роберт – лучший нападающий в мире, однако у нас есть другие игроки, которые могут успешно закрыть позицию форварда. Мы скучаем по нему, но все наши мысли только об игре, – сказал Павар на пресс-конференции.

Напомним, Левандовски получил травму 29 марта, находясь в расположении сборной Польши. Отмечается, что игрок повредил боковую связку правого колена. В нынешнем сезоне форвард провел за мюнхенцев 36 матчей, забил 42 гола и отдал восемь ассистов.