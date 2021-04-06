Динияр Билялетдинов: Результат матча «Сочи» – «Локомотив» непредсказуем

Экс-полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России между железнодорожниками и «Сочи».

Напомним, что игра состоится 7 апреля на стадионе «Фишт». Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

– В нынешнем противостоянии каждый соперник непрост друг для друга. Несмотря на то, что «Сочи» проиграл последний матч, результат встречи непредсказуем. «Локомотив» вообще идет по всем катком. Самое главное, чтобы команды атаковали, забивали, было зрелище. Многое будет зависеть от удачи, – цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».

В первом круге нынешнего сезона РПЛ «Сочи» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Во второй половине розыгрыша чемпионата России столичный клуб смог взять реванш у своего соперника, победив на своем поле 3:1.