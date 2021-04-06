Агуэро заинтересован в переходе в «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро готов рассмотреть вариант с продолжением своей карьеры в «Челси».

Как сообщает Evening Standard, 32-летний выразил желание остаться в АПЛ и заинтригован возможностью стать игроком команды Томаса Тухеля. Тем самым, форвард может перейти в состав лондонцев в качестве свободного агента.

Ранее футболистом интересовались «Барселона» и «ПСЖ».

Агуэро перешел в «Манчестер Сити» в июле 2011 года из «Атлетико» за 40 миллионов евро. С тех пор он забил 257 голов и отдал 73 ассиста в 385 матчах. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Англии.

Ранее игрок сообщил о том, что покинет «Сити» по окончании текущего сезона.