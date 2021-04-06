УЕФА открыл дела в отношении игроков «Рейнджерс» и «Славии»

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении футболисты «Рейнджерс» и «Славии». Инциденты произошли в матче 1/8 финала Лиги Европы, который состоялся 18 марта в Глазго.

По ходу игры игрок «Рейнджерс» нанес удар ногой в лицо вратарю «Славии» Ондржею Коларжу. Вратарь получил серьезную травму головы. А между финским футболистом хозяев Камарой и Куделой слуилась стычка. «Славия» сообщила, что их игрок был избит после матча в подтрибунных помещениях. «Рейнджерс» заявил, что Кудела оскорбил Камара на почве расизма.

34-летний чех временно отстранен на один матч еврокубков до вынесения решения.