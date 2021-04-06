Ханс-Дитер Флик: Иметь в составе голкипера такого уровня, как Нойер, – наше преимущество перед «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о шансах своей команды в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

Отметим, что матч между мюнхенцами и парижанами состоится 7 апреля. Начало встречи – в 22:00 мск.

– Соперник обладает прочной обороной, а также отличными исполнителями в атаке. Нам необходимо не давать им возможности доставлять мяч атакующим футболистам – мы будем постоянно вступать в прессинг. В прошлом финале ЛЧ нас выручал Нойер. Иметь в рамке вратаря такого уровня – это наше преимущество, – цитирует Флика пресс-служба УЕФА.

В прошлом розыгрыше турнира команды встретились между собой в финальной стадии. Тогда минимальную победу одержал немецкий клуб. Решающий гол забил форвард Кингсли Коман.