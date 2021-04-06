Пепе: В матче с «Челси» будет тяжело, но мы хотим пройти дальше

Защитник «Порту» Пепе поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси».

«Мы должны играть со страстно и работать как команда. У футболистов «Порту» хорошее настроение, ждем не дождемся матча. Нельзя знать наверняка, но я надеюсь, что болельщики увидят ту команду, которую ждут. Мы уважаем «Челси». Будет тяжело, но мы хотим пройти дальше», - приводит слова португальца официальный сайт УЕФА.

В 1/8 финала «Порту» прошел итальянский «Ювентус», а «Челси» в двухматчевом противостоянии был сильнее испанского «Атлетико»