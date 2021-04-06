Шесть игроков «ПСЖ» пропустят первый матч с «Баварией»

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опубликовала заявку команды на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
По информации источника, в завтрашней игре главный тренер парижан Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать на шестерых игроков основного состава: защитников Хуана Берната, Алессандро Флоренци и Лейвина Курзава, полузащитников Леандро Паредеса и Марко Верратти, а также форварда Мауро Икарди.
Заявка «ПСЖ» выглядит следующим образом:
Голкиперы: Навас, Рико, Летеллье;
Защитники: Баккер, Маркиньос, Диалло, Пембеле, Кимпембе, Дагба, Керер;