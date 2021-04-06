Агент Баринова: Желание поиграть в Европе у Дмитрия есть

«Европейские команды проявляли интерес к Диме. В основном, из Германии, Англии и Франции, еще со времен юношеской сборной.

Желание и амбиции поиграть в Европе у него есть. Объективно уровень там выше, чем в нашем чемпионате.

Пока говорить об этом рано, сейчас все мысли о «Локомотиве» и Евро», - цитирует Банатина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Дмитрий Баринов в текущем сезоне провел девять матчей, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

В матче 24-го тура РПЛ против волгоградского «Ротора» Баринов впервые появился на поле после разрыва крестообразных связок в начале сезона.