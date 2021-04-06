Матчи чемпионата Европы в Риме пройдут со зрителями на трибунах

Болельщики будут допущены на матчи чемпионата Европы-2020 в Риме. По словам президента пресс-службы Итальянской федерации футбола Габриэле Гравины, разрешение получено от правительства страны.

«Благодарен министру здравоохранения за решения, которые позволят присутствовать публике на Олимпийском стадионе в Риме на матчах чемпионата Европы. Мы получили сигнал об улучшении ситуации и незамедлительно передадим его в УЕФА», - приводит пресс-служба федерации слова главы FIGC.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в двенадцати городах.