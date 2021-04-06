ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф 2-й период СКА 1 ЦСКА 3 П1 2.55 Х 3.80 П2 2.55
Еврокубок перерыв Монако 44 Гран Канария 26
Германия - Бундеслига перерыв Бавария 44 Меди Байройт 29
Англия - Чемпионшип не начался Брентфорд 0 Бирмингем Сити 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 6.00
Португалия - Сегунда не начался Каза Пия 0 Шавиш 0
Еврокубок 21:45 Виртус Болонья 0 УНИКС 0 П1 1.33 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 21:45 Норвич Сити 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 1.44 Х 4.80 П2 7.50
Лига чемпионов 22:00 Манчестер Сити 0 Боруссия Д 0 П1 1.33 Х 5.80 П2 9.90
Лига чемпионов 22:00 Реал Мадрид 0 Ливерпуль 0 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.65
06 апреля 19:43
автор: Александр Поволоцкий

Матчи чемпионата Европы в Риме пройдут со зрителями на трибунах

Рим примет три матча группы А и один из четвертьфиналов.

Болельщики будут допущены на матчи чемпионата Европы-2020 в Риме. По словам президента пресс-службы Итальянской федерации футбола Габриэле Гравины, разрешение получено от правительства страны.

«Благодарен министру здравоохранения за решения, которые позволят присутствовать публике на Олимпийском стадионе в Риме на матчах чемпионата Европы. Мы получили сигнал об улучшении ситуации и незамедлительно передадим его в УЕФА», - приводит пресс-служба федерации слова главы FIGC.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в двенадцати городах.

источник: Федерация футбола Италии
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Олег Знарок возглавил московское "Динамо"Виктор Гончаренко возглавил "Краснодар""Кадис" переиграл "Валенсию" в скандальном матче испанского чемпионатаУ России выросли шансы выйти на чемпионат мира. И вот почемуСеменович засветила пышный бюст в бане (фото)Американец объяснил, чем отвратительны русские девушки
Гончаренко и Галицкий: какой будет перезагрузка по-краснодарски
Виктор Гончаренко после отставки из ЦСКА оставался без работы всего две недели. 6 апреля он был утвержден на посту главного тренера принадлежащего Сергею Галицкому клуба «Краснодар», где с ним подписали контракт до 2023 года.
«Спартак» без Лиги чемпионов, ЦСКА вне первой четверки. Расклады на концовку РПЛ
«Плеймейкер» оценил перспективы ведущих команд Российской Премьер-Лиги на финишном отрезке чемпионата-2020/21 исходя из календаря.
Могильщики «Челси» и «Атлетико», всплеск Трента перед «Реалом». Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в выходные в Топ-5 европейских лиг.
«Муктара сильно оскорбили, он убит». Реакция на расистский скандал с командой Черышева
Матч Примеры «Кадис» - «Валенсия» (2:1), состоявшийся 4 апреля, был прерван после оскорблений на расовой почве в адрес игрока гостей. История обязательно получит продолжение.
Капитаном на Евро будет Дзюба, новых лиц там не увидим. Главное из интервью Черчесова
Станислав Черчесов в воскресенье раздавал интервью. «Плеймейкер» собрал самые интересные высказывания главного тренера сборной России в беседах с «Матч ТВ» и «Чемпионатом».
Невероятно, но Орзул снова победила Нагучева. Итоги 4-го раунда «Битвы полов»
Телеведущая Мария Орзул ошиблась лишь в одном из пяти прогнозов на матчи футбольного уик-энда и повела уже со счетом 4:0 в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
Мусорные шайбы тоже считаются. Овечкин забил гол №725, до Дионна осталось шесть
«Вашингтон» победил в гостях «Нью-Джерси» (5:4) благодаря семи очкам российских легионеров.
«Гончаренко не подходит под философию клуба Галицкого». Балахнин — о переменах в «Краснодаре»
Известный российский тренер Сергей Балахнин поделился с «Плеймейкером» мнением по поводу двух отставок в клубах РПЛ - Мурада Мусаева и Рашида Рахимова.
Головин рвется в Лигу чемпионов. До Парижа — одно очко
«Монако» с Александром Головиным в составе выиграл второй матч подряд со счетом 4:0 (у «Метца») и по-настоящему включился в борьбу за титул.
Анархия в «Краснодаре». То ли ждут Гончаренко, то ли плюнули на сезон
«Быки» сенсационно были разгромлены дома «Ахматом» в 24-м туре РПЛ - 0:5. В новом году они выиграли один матч из восьми, и тот – у «Тамбова».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика