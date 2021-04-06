Дибала может сыграть с «Наполи»

«Пауло в порядке, он тренировался в общей группе и возобновил работу с мячом. Он вновь готов помогать команде, и я надеюсь, что он будет готов к предстоящей встрече. Очевидно, он не сможет сыграть все 90 минут, но то, что он вновь доступен, уже много значит для нас», — приводит слова наставника туринцев Андреа Пирло «Football Italia».

Напомним, матч не состоялся согласно календаря из-за того, что власти Неаполя не выпускали команду в Турин во время карантина.

Руководство Лиги сначала засчитало неаполитанцам техническое поражение со счетом 0:3, однако «Наполи» удалось отменить это решение и добиться того, чтобы встреча состоялась.

Подопечные Дженнаро Гаттузо занимают пятое место, «Ювентус» четвертый. У обеих команд по 56 очков.