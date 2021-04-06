СМИ: Игроки «Тоттенхэма» недовольны публичной критикой от Моуринью

Футболисты английского «Тоттенхэма» недовольны публичной критикой в свой адрес со стороны главного тренера команды Жозе Моуринью.

Как сообщает The Telegraph, игрокам не понравилось заявление наставника «шпор» относительно защитника Тоби Алдервейрелда. Португальский специалист сказал, что футболист сборной Бельгии не играл с «Ньюкаслом» из-за позднего возвращения из стана национальной команды, но игрок присутствовал на тренировках «Тоттенхэма» за несколько дней до матча.

Также футболисты отмечают, что Моуриньо постоянно сваливает вину в неудачах на них и указывает на невысокий уровень игроков обороны.