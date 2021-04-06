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06 апреля 22:02
автор: Максим Скороходов

«Монако» вышел в четвертьфинал кубка Франции, пройдя «Мец» по пенальти

Головин остался в запасе.

Монако» обыграл «Мец» в домашнем матче 1/8 финала Кубка Франции.

Основное время матча закончилось со счетом 0:0, поэтому победителя команды выявляли в серии пенальти. Монегаски смогли реализовать все послематчевые удары с одиннадцатиметровой отметки, когда у «Меца» один из игроков полузащитник Хабиб Маига пробил выше перекладины.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин участие во встрече не принимал, оставшись на скамейке запасных.

Кубок Франции. 1/8 финала

«Монако» - «Мец» - 0:0 (по пен. 5:4)

источник: «Советский спорт»
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