Лотар Маттеус: Я не верю в сотрудничество Салихамиджича с Фликом после сезона

«На мой взгляд, будущее успешного тренера Ханси Флика в «Баварии» вовсе не данность. Заявления, сделанные на выходных Ханси и Оливером Каном, считаю, позволяют сделать вывод о том, что не совсем ясно, останется ли Флик тренером в Мюнхене по окончании сезона.

Я не верю в сотрудничество после сезона. Думаю, что кто-то один из пары Салихамиджич — Ханси будет работать в «Баварии» в следующем сезоне.

Предполагаю, что после двух игр с «ПСЖ» Флик поговорит с Каном или Румменигге и расскажет им о своем желании перейти на работу в сборную Германии», — цитирует Маттеуса «Sky Sports».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о конфликте, возникшем между Фликом и Салихамиджичем из-за того, что клуб не намерен продлевать контракт с Джеромом Боатенгом.