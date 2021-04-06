«Манчестер Сити» победил дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Счет открыл капитан англичан Кевин Де Брейне на 19-й минуте.
За шесть минут до конца основного времени матча Марко Ройс сравнял результат.
На последней минуте Фил Фоден принес подопечным Хосепа Гвардиолы победу - 2:1.
Ответная встреча пройдет в Дортмунде 14 апреля.
Лига чемпионов
1/4 финала. Первый матч.
«Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 2:1 (1:0)
Голы: Де Брейне, 19; Фоден, 90 - Ройс, 84
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунс, Гюндоган, Эрнандес, де Брюйне (к), Силва (Габриэл Жезус, 59), Марез, Канселу, Фоден.
«Боруссия» (Дортмунд): Хитц, Морей (Менье, 81), Дауд (Делейни, 81), Холанд, Ройс (к), Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Беллингем, Джан, Кнауфф (Рейна, 63).
Предупреждения: Джан, 30; Беллингхэм, 37 (оба – «Боруссия)