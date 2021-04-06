Дубль Винисиуса помог «Реалу» победить «Ливерпуль» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Гончаренко и Галицкий: какой будет перезагрузка по-краснодарски

Виктор Гончаренко после отставки из ЦСКА оставался без работы всего две недели. 6 апреля он был утвержден на посту главного тренера принадлежащего Сергею Галицкому клуба «Краснодар», где с ним подписали контракт до 2023 года.