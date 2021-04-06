Дубль Винисиуса помог «Реалу» победить «Ливерпуль» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» одержал победу на «Ливерпулем» со счетом 3:1 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, прошедшем в столице Испании.
Главным героем матча стал бразильский нападающий «королевского клуба» Винисиус Жуниор, оформивший дубль, забив в каждом тайме по голу на 27-й и 65-й минутах матча. Еще один мяч «Реала» на 36-й минуте забил испанский полузащитник Марко Асенсио.
Единственный гол «Ливерпуля» забил египетский нападающий Мохамед Салах (51).
Ответный матч пройдет в Ливерпуле 14 апреля.
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