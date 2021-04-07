Винисиус стал самым молодым бразильцем, забившим два мяча в плей-офф Лиги чемпионов

Оформив дубль в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля», игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал самым молодым бразильцем, забившим два мяча в плей-офф главного клубного турнира Старого Света.

На момент матча с «Ливерпулем» Винисиусу было 20 лет и 268 дней. Ранее самым молодым футболистом Бразилии, достигавшим подобного успеха, был Кака, который, выступая за «Милан», дважды забил «Депортиво».

Добавим, что «Реал» в итоге победил «Ливерпуль» со счетом 3:1. Помимо Винисиуса за мадридский клуб отличился Марко Асенсио, у англичан забил Мохамед Салах.