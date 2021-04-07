Юрген Клопп - о матче с «Реалом»: Если не считать гол, плюсом будет то, что это только первый матч

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги первой четвертьфинального матча Лиги чемпионов своей команды с мадридским «Реалом».

«Чтобы выйти в полуфинал, нужно его заслужить. Сегодня мы этого не сделали, особенно в первом тайме. Если не считать гол, единственным плюсом будет то, что это только первый матч», - сказал Клопп в эфире BT Sport.

Напомним, что «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» со счетом 1:3. У англичан забил Мохамед Салах, у испанского клуба дублем отличился Винисиус Жуниор, еще один гол на счету Марко Асенсио.