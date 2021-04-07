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07 апреля 01:17
автор: Максим Скороходов

Юрген Клопп - о матче с «Реалом»: Если не считать гол, плюсом будет то, что это только первый матч

Ответная встреча пройдет 14 апреля.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги первой четвертьфинального матча Лиги чемпионов своей команды с мадридским «Реалом».

«Чтобы выйти в полуфинал, нужно его заслужить. Сегодня мы этого не сделали, особенно в первом тайме. Если не считать гол, единственным плюсом будет то, что это только первый матч», - сказал Клопп в эфире BT Sport.

Напомним, что «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» со счетом 1:3. У англичан забил Мохамед Салах, у испанского клуба дублем отличился Винисиус Жуниор, еще один гол на счету Марко Асенсио.

источник: BT Sport
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