Хосеп Гвардиола: В Дортмунд мы отправимся за победой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов между своей командой и дортмундской «Боруссией».

«В Дормунд мы отправимся за победой. В первом тайме мы неразумно распоряжались мячом. Во втором - гораздо лучше, при счете 1:0 у нас было несколько возможностей забить. Уверен, на следующей неделе они тоже появятся», - приводит слова Гвардиолы BT Sport.

Напомним, что матч между «Манчестер Сити» и «Боруссией» Дортмунд проходил в Англии и закончился победой хозяев со счетом 2:1. За «горожан» забивали Кевин де Брюйне и Фил Фоден, за «шмелей» Марко Ройс.