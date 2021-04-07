Зинедин Зидан - о матче «Реала» с «Ливерпулем»: Ощущения от игры смешанные

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан остался не доволен началом второго тайма в исполнении своей команды в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Победа радует, но ощущения от игры смешанные. Мы провели отличный матч, но были сложности в начале второго тайма. Я горжусь своими игроками. Но впереди ответная игра», - приводит слова Зидана испанская Marca.

Напомним, что «Реал» победил «Ливерпуль со счетом 3:1. Матч проходил в Мадриде. У англичан забил Мохамед Салах, у испанского клуба дублем отличился Винисиус Жуниор, еще один гол на счету Марко Асенсио.

Ответная игра пройдет в Ливерпуле 14 апреля.