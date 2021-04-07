Луис Адриано заразился коронавирусом, нарушил карантин и сбил велосипедиста на своей машине

Экс-футболист московского «Спартака» Луис Адриано оказался в центре громкого скандала.

33-летний бразильский нападающий сдал положительный тест на коронавирус, однако нарушил карантин, предписанный ему нынешним клубом «Палмейрасом». Луис Адриано сел за руль своей машины, чтобы отвезти мать в супермакет, и попал в ДТП. На выезде с парковки его автомобиль сбил велосипедиста. К счастью, никто не пострадал.

«Мне не стоило покидать дом, – написал Луис Адриано в инстаграме. – Я допустил ошибку и признаю это! Мы живем в трудные времена, нам всем нужно быть аккуратными и уважать правила безопасности. Всегда можно найти способ помочь другому. Главное – осознавать свои ошибки, учиться на них и делать выводы».

Луис Адриано расстался со «Спартаком» в июле 2019 года и перешел в «Палмейрас». В прошлом году он помог клубу из Сан-Паулу выиграть Кубок Либертадорес.