Эдин Терзич: «Боруссия» свела к минимуму количество голевых моментов «Сити»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал поражение своей команды в гостях у «Манчестер Сити».

«Мы знали, что соперники будут часто и подолгу контролировать мяч, – цитирует Терзича официальный сайт УЕФА. – Хотели попытаться определить, где именно они будут это делать, что нам в результате не очень хорошо удалось. Количество их голевых моментов мы свели к минимуму и при этом сами угрожали чужим воротам, когда продвигались с мячом вперед. Это был матч равных соперников, так что его конечным исходом мы разочарованы».

Ответный матч «Боруссии» и «Манчестер Сити» пройдет в Дортмунде 14 апреля.

В первой встрече, которая прошла вчера вечером 6 апреля в Англии, лидер АПЛ выиграл 2:1, а полузащитник команды Хосепа Гвардиолы Фил Фоден забил победный гол на 90-й минуте.