ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Кубок России 19:00 Ахмат 0 Уфа 0 П1 1.75 Х 3.40 П2 5.90
Кубок России 19:00 Сочи 0 Локомотив М 0 П1 2.50 Х 3.40 П2 2.90
КХЛ - плей-офф 19:00 Авангард 0 Ак Барс 0 П1 2.75 Х 3.70 П2 2.55
Германия - Бундеслига 20:00 Раста Фехта 0 Гамбург Тауэрс 0
Германия - Бундеслига 20:00 Крайльсхайм Ме 0 Баскетс Бонн 0
Германия - Бундеслига 21:30 Гёттинген 0 Гисен 46-е 0
Лига чемпионов 22:00 Бавария 0 ПСЖ 0 П1 1.95 Х 4.00 П2 3.80
Лига чемпионов 22:00 Порту 0 Челси 0 П1 5.40 Х 3.60 П2 1.78
Испания - Примера 22:00 Реал Сосьедад 0 Атлетик Б 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.70
07 апреля 10:52
автор: Виктор Шарафудинов

Эдин Терзич: «Боруссия» свела к минимуму количество голевых моментов «Сити»

В первой встрече с командой Хосепа Гвардиолы в четвертьфинале Лиги чемпионов дортмундский клуб уступил в гостях со счетом 1:2.

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал поражение своей команды в гостях у «Манчестер Сити».

«Мы знали, что соперники будут часто и подолгу контролировать мяч, – цитирует Терзича официальный сайт УЕФА. – Хотели попытаться определить, где именно они будут это делать, что нам в результате не очень хорошо удалось. Количество их голевых моментов мы свели к минимуму и при этом сами угрожали чужим воротам, когда продвигались с мячом вперед. Это был матч равных соперников, так что его конечным исходом мы разочарованы».

Ответный матч «Боруссии» и «Манчестер Сити» пройдет в Дортмунде 14 апреля.

В первой встрече, которая прошла вчера вечером 6 апреля в Англии, лидер АПЛ выиграл 2:1, а полузащитник команды Хосепа Гвардиолы Фил Фоден забил победный гол на 90-й минуте.

источник: UEFA (УЕФА)
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Московское "Динамо" внезапно отказалось подписывать контракт со ЗнаркомПравительство РФ может ужесточить наказание за вождение в нетрезвом видеКубок Стэнли может вновь пройти в "пузыре"«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделасьСеменович засветила пышный бюст в бане (фото)Медведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словом
Бразилец из золотого «Спартака» схватил «корону» и попал в ДТП. За это его накажут
Луис Адриано влип на родине в неприятную историю.
Дождись, когда Капризов не забьет, и миллион твой
Один из клиентов БК "Лига Ставок" сформировал победный экспресс из четырех матчей НХЛ, который позволил приумножить ставку в 14 раз и выиграть более миллиона рублей.
Гончаренко и Галицкий: какой будет перезагрузка по-краснодарски
Виктор Гончаренко после отставки из ЦСКА оставался без работы всего две недели. 6 апреля он был утвержден на посту главного тренера принадлежащего Сергею Галицкому клуба «Краснодар», где с ним подписали контракт до 2023 года.
«Спартак» без Лиги чемпионов, ЦСКА вне первой четверки. Расклады на концовку РПЛ
«Плеймейкер» оценил перспективы ведущих команд Российской Премьер-Лиги на финишном отрезке чемпионата-2020/21 исходя из календаря.
Могильщики «Челси» и «Атлетико», всплеск Трента перед «Реалом». Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в выходные в Топ-5 европейских лиг.
«Муктара сильно оскорбили, он убит». Реакция на расистский скандал с командой Черышева
Матч Примеры «Кадис» - «Валенсия» (2:1), состоявшийся 4 апреля, был прерван после оскорблений на расовой почве в адрес игрока гостей. История обязательно получит продолжение.
Капитаном на Евро будет Дзюба, новых лиц там не увидим. Главное из интервью Черчесова
Станислав Черчесов в воскресенье раздавал интервью. «Плеймейкер» собрал самые интересные высказывания главного тренера сборной России в беседах с «Матч ТВ» и «Чемпионатом».
Невероятно, но Орзул снова победила Нагучева. Итоги 4-го раунда «Битвы полов»
Телеведущая Мария Орзул ошиблась лишь в одном из пяти прогнозов на матчи футбольного уик-энда и повела уже со счетом 4:0 в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
Мусорные шайбы тоже считаются. Овечкин забил гол №725, до Дионна осталось шесть
«Вашингтон» победил в гостях «Нью-Джерси» (5:4) благодаря семи очкам российских легионеров.
«Гончаренко не подходит под философию клуба Галицкого». Балахнин — о переменах в «Краснодаре»
Известный российский тренер Сергей Балахнин поделился с «Плеймейкером» мнением по поводу двух отставок в клубах РПЛ - Мурада Мусаева и Рашида Рахимова.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика