Владимир Пономарев: Бохинен пока не очень нравится, мне кажется, что он хлюпик

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев оценил нынешнюю оборону и полузащиту армейцев накануне кубкового матча против тульского «Арсенала».

«С приходом нового тренера в ЦСКА поправилась физика, но стиль игры особо не изменился, – отметил Пономарев в интервью «Известями». – У ЦСКА есть проблемы в обороне, после того как Хердур Магнуссон получил травму. Кто теперь будет играть в центре? Виктор Васин? Черт его знает. В обороне таких проблем давно не испытывали.

В полузащите тоже все не очень радужно — постоянные поперечные передачи, пасы назад и вратарю. Эмиль Бохинен мне пока не очень нравится. Кажется, что он какой-то интеллигент и, возможно, хлюпик. Он парень-то умный, голова есть, но агрессии на поле пока не видно. Зато в нападении у армейцев все отлично. В любом случае, считаю, что ЦСКА победит «Арсенал» со счетом 3:1 и пройдет дальше».

Матч 1/4 финала Кубка России «Арсенал» – ЦСКА пройдет в Туле завтра 8 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

Бохинен на данный момент провел два матча в РПЛ, сделав одну голевую передачу.