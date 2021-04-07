Алексей Маклаков: Пришел Промес, все оживает, и даже Мозес

Заслуженный артист Российской Федерации и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков считает, что возвращение Квинси Промеса благотворно повлияло на всех игроков красно-белых, включая нигерийского защитника Виктора Мозеса.

«Пришел Промес, все оживает, – отметил Маклаков в интервью для «Спорт-Экспресса». – Даже то, что было в такой средней степени. Оживление Мозеса тоже связано с появлением лидера и человека, который смог команду здорово встряхнуть и создать конкуренцию. Мне кажется, Мозес замечательный игрок, но почему-то они все любят впадать в спячку. А Промес разбудил всех, это трансфер года.

Конечно, я хотел бы видеть Мозеса в «Спартаке» в следующем сезоне. Раз он полезен для команды, почему нет? И наших воспитанников тоже надо продвигать. Мы играем в России, должно быть как можно больше наших футболистов».

Мозес перешел в «Спартак» в октябре прошлого года на правах аренды. После завершения нынешнего сезона у московского клуба будет возможность выкупить трансфер нигерийца у лондонского «Челси».

30-летний защитник провел в РПЛ 13 матчей за красно-белых, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.